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Boğaziçi Üniversitesine yeni rektör yardımcıları

Boğaziçi Üniversitesinde rektör yardımcılığı görevine Endüstri Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Gürkan Kumbaroğlu ve Fizik Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Naci İnci getirildi.

Boğaziçi Üniversitesine yeni rektör yardımcıları
AA

Üniversiteden yapılan yazılı açıklamaya göre Prof. Dr. Metin Bulu’nun Boğaziçi Üniversitesine 1 Ocak'ta Resmi Gazete'de yer alan Cumhurbaşkanlığı kararıyla Rektör olarak atanması sonrası üniversitenin üst yönetim kadrosu şekillenmeye başlandı.

Buna göre rektör yardımcılığı görevine Endüstri Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Gürkan Kumbaroğlu ve Fizik Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Naci İnci getirildi.

- Prof. Dr. Gürkan Kumbaroğlu

Boğaziçi Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi olarak görev yapan Prof. Dr. Kumbaroğlu, doktorasını 2001'de ODTÜ Endüstri Mühendisliği Bölümü’nden aldı.

Doktora sonrası araştırmalarını iki yıl boyunca İsviçre’de ETH Zürich ve ABD’de Lawrence Berkeley Ulusal Laboratuvarı bünyesinde yürüten Kumbaroğlu, ardından Boğaziçi Üniversitesinde akademik kariyerini sürdürürken bu esnada konuk öğretim üyesi olarak Almanya'da RWTH Aachen Üniversitesi, Brezilya'da Sao Paulo ile Campinas üniversiteleri, Nijerya'da Port Harcourt Üniversitesi, Çin'de Çin Bilimler Akademisi ve KKTC’de ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampüsü bünyesinde enerji dersleri verdi.

Enerji Piyasalarına Bilimsel Katkı dalında Türkiye’nin ilk "Enerji Oscarı" ödülünü 2011 yılında alan Kumbaroğlu, ayrıca 2012'de Çin Bilimler Akademisi tarafından, "Visiting Professorship for Senior İnternational Scientists" ödülüne layık görüldü.

"Sustainability", "Innovative Energy Policies", ve "Journal of Self-Governance" and "Management Economics dergilerinin yayın kurulu üyesi olan Prof.Dr. Kumbaroğlu'nun enerji ve çevre modellemesi, ekonomisi ve politikaları üzerine çok sayıda bilimsel yayını da bulunuyor.

Uluslararası Enerji Ekonomisi Birliğinin (IAEE) 2016 Dönem Başkanlığı’nı yürüten Gürkan Kumbaroğlu, IAEE Türkiye temsilciliği olan Enerji Ekonomisi Derneği Yönetim Kurulu Başkanlığı’nı sürdürüyor.

- Prof. Dr. Mehmet Naci İnci

Prof. Dr. Naci İnci, 1987'de Marmara Üniversitesinden fizik dalında lisans derecesini, 1992’de ise fiber optik sensörler alanında İngiltere'deki Heriot-Watt Üniversitesi’nden doktora derecesini aldı.

Stanford Üniversitesi Elektrik Mühendisliği Bölümü'nde 1993–1994 yılları arasında optik haberleşme alanında doktora sonrası çalışmalar yapan İnci, 1994 senesinde Boğaziçi Üniversitesi Fizik Bölümü'nde yardımcı doçent, 1996'da ise doçent oldu.

İnci, 1998–1999 yıllarında fiber optik sensörlerin endüstriyel uygulamaları üzerine Japonya'da Gunma Üniversitesi’nde konuk araştırmacı olarak çalışırken, 1999–2005 yılları arasında Sabancı Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesinde öğretim üyeliği yaptı, üniversitenin temel ve araştırma laboratuvarları ile diğer lisans ve lisansüstü programlarının kurulmasında görev aldı.

Boğaziçi Üniversitesi Fizik Bölümü’ne 2005 profesör olan ve 2014–2018 döneminde bölüm başkanlığı yapan İnci, Almanya'daki Stuttgart Üniversitesi, Japonya'daki Gunma Üniversitesi, Norveç Teknik Üniversitesi ile İngiltere'deki Heriot-Watt Üniversitesinde konuk profesör olarak bulundu.

Fiber optik, nano partiküller ve uygulamalarının fiziği, optik sensörler, kuantum optiği, kuantum bilişimi, kuantum kriptografisi konuları üzerine çalışan ve araştırmalar yürüten İnci'nin üniversite-sanayi ilişkilerinin geliştirilmesine yönelik katkıları kapsamında ise iki uluslararası patenti bulunuyor.

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