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Yerli girişim sermayesi yatırım fonlarından biri olan Boğaziçi Ventures, Azerbaycan'da faaliyete başlıyor. Azerbeycan İnovasyon Ajansı'nın girişimleri ile ülkede açılacak temsilciliğin, Azerbaycan merkezli girişimlerin hızlı bir şekilde gelişmesini ve finansal kaynaklara ulaşarak dış pazarlara erişimini sağlamayı hedeflediği kaydedildi.

Boğaziçi Ventures'ın Azerbaycan'da faaliyete geçirilmesinin bölgenin genel ekonomisini güçlendirmesinin yanı sıra, son yıllarda yerel girişimlerin aktif büyümesi sonucunda bölgeye dikkat çekmesi ve Azerbaycan'ın bölgesel bir teknoloji merkezi haline gelmesinde önemli bir rol oynaması bekleniyor.

Yapılan açıklamaya göre, Boğaziçi Ventures’ın temel amacı, Azerbaycan'da gelecek vaat eden girişimlere hem finansal destek hem de küresel ölçeklendirme konusunda bilgi sağlayarak hızlı gelişim ve dış pazarlara erişim sağlamak.

Son yıllarda yerel girişimlerin aktif büyümesi sonucunda Azerbaycan'da bir girişim fonu açılmasının, bölgenin genel ekonomisinin güçlenmesinde ve ülkenin teknolojik bir yapıya dönüşmesinde önemli rol oynaması bekleniyor.

Teknoloji girişimcilerini fikir aşamasından büyüme aşamasına kadar farklı aşamalarda destekleyen bir girişim sermayesi yatırım fonu olarak hareket eden Boğaziçi Ventures, teknoloji dünyasına yatırım yapmak ve bu alandaki fırsatları öncelikli olarak değerlendirmek isteyen yatırımcıların katılabileceği fonlar oluşturmakla birlikte, yatırımcılar için özel teknoloji yatırım fonlarının ve hızlandırma programlarının kurulması ve yönetilmesi konusunda da hizmetler veriyor.