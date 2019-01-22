Teknoloji girişimlerini desteklemek ve yerli teknoloji şirketlerine yatırımlar yapmak konusunda faaliyet gösteren Boğaziçi Ventures, merkezi Dubai’de bulunan MBF Holding ile 200 milyon dolarlık teknoloji girişim fonu kurmak üzere işbirliği protokolü imzaladı.

Bu kapsamda, Türkiye’de kurulan teknoloji şirketlerinin yanı sıra Doğu Avrupa, Ortadoğu ve Kuzey Afrika bölgesindeki teknoloji girişimlerine de yatırım yapılacağı öğrenildi. İki şirketin risk yönetimi, kripto para, sağlık teknolojileri ve çeşitli alanlardaki teknoloji yatırımları yapan şirketlere yatırım yapmayı hedeflediği kaydedildi.

'YERLİ GİRİŞİMLERİN GLOBALE AÇILMASI MÜMKÜN'

Dünyadaki başka ülkelerle kıyaslandığında, teknoloji girişimlerinin kurulması, doğması ve büyümesi için en ideal pazarlardan birinin Türkiye olduğunu söyleyen Boğaziçi Ventures Yönetim Kurulu Başkanı Barış Özistek, "Özellikle Ortadoğu ülkelerinde, Türkiye’nin geleceğine, bilhassa teknoloji alanında yapılan yatırımlara büyük bir fırsat gözüyle bakılıyor" dedi.

Özistek, Türkiye'nin potansiyelinin farkına varılması gerektiğini söyleyerek, "Türkiye'deki bir teknoloji girişimini, dünyanın başka bir ülkesindeki maliyetler ortalamasının çok altında test edebilirsiniz. Türkiye’de kurulan başarılı bir girişimin globale ya da bölgedeki ülkelere doğru büyümesi mümkün. Bugün Avrupa’nın en iyi teknoloji girişimleri sıralamasında Türkiye’den iki tane şirket var. Ayrıca yabancılar tarafından satın alınan da iki oyun şirketi var" diye konuştu.