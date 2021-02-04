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Boğaziçi Zirvesi, 8-9 Mart'ta gerçekleştirilecek

Uluslararası İşbirliği Platformu'nun (UİP) düzenlediği Boğaziçi Zirvesi, 8-9 Mart 2021'de gerçekleştirilecek. Uluslararası İşbirliği Platformu Kurucusu Cengiz Özgencil, "Hibrit bir zirve olarak planlandığımız Boğaziçi Zirvesi'nde yeni nesil iletişim kanallarını da kullanacağız. Dört kıtayı fiziksel ve online katılımlar ile buluşturacağız" dedi

Boğaziçi Zirvesi, 8-9 Mart'ta gerçekleştirilecek
AA

UİP'ten yapılan açıklamaya göre, 2010'dan bu yana Türkiye'ye yüzlerce ülkeden binlerce yabancı yatırımcıyı davet eden, yarattığı ekonomik platformun yanında yerli bir düşünce kuruluşu felsefesiyle çalışan Boğaziçi Zirvesi, 8-9 Mart'ta 11'inci kez yapılacak.

"Belirsizlik Çağında Yaşamak" temasıyla gerçekleştirilecek zirve ile önde gelen devletlerin temsilcileri ve uluslararası şirketlerin profesyonelleri, küresel gidişatın nabzını İstanbul'da tutacak. Etkinliğin felsefesinde Türkiye'ye yatırımcı çekmek bulunuyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen UİP Kurucusu Cengiz Özgencil, Türkiye'nin salgın sürecinden güçlenerek çıkacağını belirterek, şunları kaydetti:

"Küresel felaket geride kaldığında Türkiye, eski normale göre daha güçlü bir ülke olarak yoluna devam edecek. Ülkemizin uzun yıllara dayanan sektör birikimi olan kıymetli beyinleri var. Ayrıca, çalışkanlığı kendisine esas edinmiş bir toplumuz. Sayın Cumhurbaşkanımızın da üzerinde önemle durduğu hukuksal ve ekonomik reformların gerçekleşmesiyle Türkiye, yeni başarı hikayelerini yazmaya başlayacak. Buna yürekten inanıyorum. Hatırlamak istemeyeceğimiz bir seneyi geride bıraktık. Küresel anlamda tüm kuralların yeniden yazılacağı bir salgını yaşıyoruz. En önemlisi milyarlarca insan önünü göremez halde. Biz son 10 yıldır küresel sorunları uzman isimlerle ele alan, bununla birlikte dünyanın dört bir köşesinden binlerce yabancı misafiri İstanbul'da ağırlayan ve bunu yaparken de ülkemize daha fazla yabancı yatırımcıyı çekme gayretinde olan bir oluşumuz.

Pandemi hem ülkemiz hem de insanlık adına çalışmamıza engel değil. Bu yılın ilk çeyreği itibarıyla aşılama çalışmalarının tabana yayılmasıyla küresel anlamda bir normalleşme bekliyorum. Bizlere ve ülkemize yakışan yabancı misafirlerimizi eski standartlarımızda ağırlamak olur. Sektörünün en önde gelen isimleri, yabancı ülkelerin devlet kademelerindeki isimleri ile birlikte dünyadaki mevcut durumu ve belirsizlik ortamını yine Boğaziçi Zirvesi'nde ele alacak. Hedefimiz, İstanbul'u ve ülkemizi küresel sorunların ele alındığı vazgeçilmez bir merkez yapmak. Bir diğer hedefimiz ise Boğaziçi Zirvesi'ni uluslararası saygın bir düşünce kuruluşu olarak geliştirmek."

Özgencil, hibrit bir zirve olarak planlandıkları Boğaziçi Zirvesi'nde yeni nesil iletişim kanallarını da kullanacaklarını, dört kıtayı fiziksel ve online katılımlar ile buluşturacaklarını bildirdi.

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