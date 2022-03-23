Boğaziçili 353 akademisyenden açıklama

HABERTURK.COM

Boğaziçi Üniversitesi akademisyenleri, 3 fakülteye üniversite dışından dekan atanmasına tepkilerini dile getirdi.

Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Naci İnci’nin kararıyla Prof. Dr. İrfan Erdoğan’ın Eğitim Fakültesi'ne, Prof.Dr. İsmail Boz’un Fen-Edebiyat Fakültesi’ne Prof. Dr. Murat Önder’in İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’ne atanmıştı.

19 Ocak’taki bu atamanın ardından Boğaziçi yönetiminde görev almış 46 akademisyen 6 Mart’ta bir açıklama yaparak üniversiteye dışarıdan dekan atamanmasının kabul edilemeyeceğini kaydetmişti.

Dün de Boğaziçi Üniversitesi öğretim üyelerinin üye olduğu bir yazışma grubunda 353 akademisyenin imzası ile bir açıklama kaleme alındı. “İlgili fakülte mensuplarına danışılmadan, kurumu tanımayan ve kurumun tanımadığı üç öğretim üyesinin dekan olarak atanmalarını esefle karşılıyoruz.Üniversitemizin liyakat ve demokratik ilkeler çerçevesinde işleyen ve başarısının temeli olan kurumsal yapısının yıpratılmasına razı değiliz” ifadelerinin yer aldığı açıklamada görevlerinden alınan dekanların görevlerine iade edilmeleri talep edildi.

— Lale Akarun (@LaleAkarun) March 22, 2022

Açıklama, akademisyenlerin Twitter hesaplarında da paylaşıldı.