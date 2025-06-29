Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Basketbol NBA Bogdan Bogdanovic basketbolu bıraktı - Basketbol Haberleri

        Bogdan Bogdanovic basketbolu bıraktı

        NBA ekiplerinden New York Knicks forması giyen Bogdan Bogdanovic, basketbol kariyerine nokta koydu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.06.2025 - 18:32 Güncelleme: 29.06.2025 - 18:32
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bogdan Bogdanovic basketbolu bıraktı!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        NBA ekiplerinden New York Knicks forması giyen ve Hırvat basketbolunun önemli isimleri arasında yer alan 36 yaşındaki oyuncu Bogdan Bogdanovic, kariyerine nokta koyduğunu açıkladı.

        Bogdanovic, resmi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada;

        "Antrenörlere, takım arkadaşlarıma, doktorlara, taraftarlara, tüm kulüplere ve yolculuğumda herhangi bir şekilde yer alan herkese teşekkür ederim. Aileme özel teşekkürler. Bir bölümü kapatıyorum, ancak oyuna olan sevgim devam ediyor. Sonuna ulaşmadım. Başlangıcın diğer tarafına ulaştım..."

        Hırvat oyuncu, 2011-2014 yılları arasında Türkiye Basketbol Süper Ligi'nde Fenerbahçe forması giymişti.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İzmir'de korkutan görüntüler!
        İzmir'de korkutan görüntüler!
        99. Gazi Koşusu'nu kazanan Cutha ile Ahmet Çelik!
        99. Gazi Koşusu'nu kazanan Cutha ile Ahmet Çelik!
        ABD'nin Ankara Büyükelçisi Barrack'tan açıklamalar
        ABD'nin Ankara Büyükelçisi Barrack'tan açıklamalar
        Meteoroloji'den güzel haber! Kavurucu sıcaklara bir süre ara!
        Meteoroloji'den güzel haber! Kavurucu sıcaklara bir süre ara!
        Emniyet şeridindeki TIR'a çaptı! 4 kişi öldü!
        Emniyet şeridindeki TIR'a çaptı! 4 kişi öldü!
        Potanın Perileri 7. oldu!
        Potanın Perileri 7. oldu!
        Bebeğini ölüme terk eden anne 20 yıl sonra yakalandı!
        Bebeğini ölüme terk eden anne 20 yıl sonra yakalandı!
        Osayi Samuel'le görüşmeler tıkandı!
        Osayi Samuel'le görüşmeler tıkandı!
        6 kişi birden dövdü! Taksim Meydanı'nda laf atma cinayeti!
        6 kişi birden dövdü! Taksim Meydanı'nda laf atma cinayeti!
        21 gün önce evlendiği eşi balkondan attı iddiası!
        21 gün önce evlendiği eşi balkondan attı iddiası!
        Trump Netanyahu'nun davalarının düşürülmesi çağrısını yineledi
        Trump Netanyahu'nun davalarının düşürülmesi çağrısını yineledi
        En-Nesyri'ye dudak uçuklatan teklif!
        En-Nesyri'ye dudak uçuklatan teklif!
        Genç kadını önce boğdu sonra parçalara ayırdı!
        Genç kadını önce boğdu sonra parçalara ayırdı!
        Buharlaşan gölde tuz tabakası ortaya çıktı!
        Buharlaşan gölde tuz tabakası ortaya çıktı!
        Tel Aviv'de binlerce kişiden protesto
        Tel Aviv'de binlerce kişiden protesto
        Hindistan'daki uçağın düşme sebebi belli oldu mu?
        Hindistan'daki uçağın düşme sebebi belli oldu mu?
        Salah’ın Bodrum günlüğü
        Salah’ın Bodrum günlüğü
        Milli sporcu bıçaklandı
        Milli sporcu bıçaklandı
        Güney Kore'de yaş hesaplama düzeni değişti
        Güney Kore'de yaş hesaplama düzeni değişti
        Murat Ülker’den TBMM’ye çağrı
        Murat Ülker’den TBMM’ye çağrı