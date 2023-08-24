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        Haberler Gündem 3. Sayfa Boğulduğu sanılan genç, öldürülmüş! - En son haberler

        Boğulan genç cinayete kurban gitmiş!

        Balıkesir'in Erdek ilçesi Ocaklar Kırsal Mahallesi'nde suya düşen 25 yaşındaki genç boğularak hayatını kaybetmişti, olayın cinayet olduğu ortaya çıktı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 24.08.2023 - 14:58 Güncelleme: 24.08.2023 - 15:07
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        Boğulan genç cinayete kurban gitmiş!
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        Balıkesir'de olay, 16 Ağustos Pazar günü saat 05.00 sularında Ocaklar Kırsal Mahallesi'nde meydana geldi.

        DENİZDE BOĞULDU İHBARI YAPILDI

        İHA'da yer alan habere göre 112 Acil Sağlık Ekiplerine yapılan ihbarda bir kişinin Ocaklar iskelesinden alkollü olarak denize düştüğü ve denizde boğulduğu ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık Ekipleri ve Polis Ekipleri gelerek incelemelerde bulunmuşlardı.

        CENAZE, ADLİ TIPA GÖNDERİLDİ

        Ekiplerin Ocaklar iskelesinden çıkarttıkları Şanlıurfa doğumlu 25 yaşında olan Adbülillah Karakaş'ın boğulma vakası ile kat'i ölüm sebebinin belirlenmesi için cenazesi Bursa Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

        GİZLİ TANIK: CİNAYETE KURBAN GİTTİ

        Bursa adli tıp kurumu gerekli tahkikatı tamamlayıp ölüm raporu hazırlarken, bir taraftan da hayatını kaybeden Abdülillah Karakaş’ın defni için cenazesi Şanlı Urfa’ya sevk edildi. Ocaklar iskelesinden suya düşerek boğulmak sureti ile hayatını kaybettiği sanılan Abdülillah Karakaş’ın aslında cinayete kurban gittiği, gizli tanığın polise verdiği ifadede olaya tesadüfen tanık olduğunu ve birileri tarafından denize atılan Abdülillah Karakaş’ın çıkmak için çabaladığında başına şişe ile vurularak suya batmasının sağlandığı açıklandı.

        3 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

        Erdek Cumhuriyet Savcılığı olaya ilişkin soruşturmayı derinleştirerek ilk etapta 3 kişiyi gözaltına aldı. Erdek Cumhuriyet savcılığı, gözaltı süreci ve soruşturma dahilinde Abdülillah Karakaş’ı öldürdükleri gerekçesi ile mahkemeye sevk ettiği 3 kişiden birisi olan Tutku Balcı (30) tutuklandı, diğer 2 kişi ise adli kontrol şartı ile serbest kaldı.

        2 ŞÜPHELİ ARANIYOR

        Savcılığın Ocaklar da yaşanan olayın boğulma değil, cinayet olarak hazırladığı iddia dosyasında olaya adı karışan 2 kişinin ise arandığı öğrenildi.

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