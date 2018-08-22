İki kardeş için tüm sahil seferber oldu

Olay, öğle saatlerinde Akliman sahilinde meydana geldi. Çorum´dan tatil için Sinop´a gelen Samet ve Kadir Karayel kardeşler, serinlemek için denize girdi. Denizde akıntıya kapılarak sürüklenen kardeşler için vatandaşlar yardım çağrısında bulundu. DHA'nın haberine göre, olası boğulma tehlikesine karşın bölgede bulundurulan Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı dalgıçlar, vatandaşların da yardımıyla yaklaşık 30 dakika sonra Karayel kardeşleri kıyıya çıkardı.



Bu sırada sahilde bulunan bir kadın doktor, kardeşlere ilk müdahalede bulundu, kalp masajı yaptı. Kadir ve Samet Karayel, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan kardeşlerin hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

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