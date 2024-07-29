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        Haberler Gündem Güncel Bohçacı gibi geldiler, para ve altınları çaldılar | Son dakika haberleri

        Bohçacı gibi geldiler, para ve altınları çaldılar

        Mardin'in Kızıltepe ilçesinde, mahalleye bohçacı gibi gelen 3 kadın, girdikleri evden 30 bin TL ile 150 bin TL değerinde altın çaldı. Bir iş yerinin güvenlik kamerasıyla görüntülenen kadınların yakalanması için çalışma başlatıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.07.2024 - 16:32 Güncelleme: 29.07.2024 - 16:36
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        Mahalleye bohçacı gibi geldiler, girdikleri evden para ve altınları çalıp gittiler.

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        Görüntüler, Mardin'in Kızıltepe ilçesine bağlı İpek Mahallesi'nde kaydedildi.

        Bohçacı gibi mahallede dolaşan 3 kadın, açık gördükleri bir evin kapısından içeri girdi.

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        Evde kimsenin olmadığını gören kadınlar, 30 bin TL ile 150 bin TL değerinde altını aldı.

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        Döndüğünde hırsızlığı fark eden ev sahibinin şikayeti ve görgü tanıklarının ifadeleri üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

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        Bir iş yerinin güvenlik kamerasına da yansıyan görüntülerde, marketten alışveriş de yapan kadınların tanınmamak için yüzlerini kapattıkları ve hırsızlık olayının ardından telaşla bölgeden uzaklaştıkları görülüyor.

        #mardin
        #hırsızlık
        #bohçacı
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