Bohçacı gibi geldiler, para ve altınları çaldılar
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde, mahalleye bohçacı gibi gelen 3 kadın, girdikleri evden 30 bin TL ile 150 bin TL değerinde altın çaldı. Bir iş yerinin güvenlik kamerasıyla görüntülenen kadınların yakalanması için çalışma başlatıldı.
Mahalleye bohçacı gibi geldiler, girdikleri evden para ve altınları çalıp gittiler.
Görüntüler, Mardin'in Kızıltepe ilçesine bağlı İpek Mahallesi'nde kaydedildi.
Bohçacı gibi mahallede dolaşan 3 kadın, açık gördükleri bir evin kapısından içeri girdi.
Evde kimsenin olmadığını gören kadınlar, 30 bin TL ile 150 bin TL değerinde altını aldı.
Döndüğünde hırsızlığı fark eden ev sahibinin şikayeti ve görgü tanıklarının ifadeleri üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
Bir iş yerinin güvenlik kamerasına da yansıyan görüntülerde, marketten alışveriş de yapan kadınların tanınmamak için yüzlerini kapattıkları ve hırsızlık olayının ardından telaşla bölgeden uzaklaştıkları görülüyor.