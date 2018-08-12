Bohemians 1905 - Banik Ostrava maçı öncesi rakamlar

Bohemians 1905 ve Banik Ostrava, 13 Ağustos 2018 Pazartesi günü Çek Cumhuriyeti Czech Liga maçında karşılaşacak. Mücadelenin başlama saati 19:00. Maç öncesi Bohemians 1905 6 puanla 7. sırada, Banik Ostrava 6 puanla 6. sırada bulunuyor. Bohemians 1905 son 5 maçında 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 0 yenilgi ile oynadı. Banik Ostrava, geride kalan 5 maçta 0 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'da 795 kodlu maçı oynayanlar; Bohemians 1905 galibiyet oranı 2.20, beraberlik oranı 2.80, Banik Ostrava galibiyet oranı 2.60. Alt 1.45, üst 1.95 veriyor. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.55 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.65.

Bohemians 1905 önceki hafta Mlada Boleslav mücadelesinde 1-2 kazandı.

Banik Ostrava ise Slovan Liberec karşılaşmasında 2-1 yenildi.

Kendi sahasında 1 galibiyet, 0 beraberlik, 0 mağlubiyet alan Bohemians 1905, 2 gol attı ve 1 gol yedi.

Banik Ostrava ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 0 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Banik Ostrava, 1 gol atarken 2 gol yedi.

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