Bohemians 1905 - Sparta Prague maçı heyecanı

Çek Cumhuriyeti Czech Liga heyecanı devam ediyor. Bohemians 1905, 24 Ağustos 2018 Cuma günü Sparta Prague takımını ağırlıyor. Maçın başlangıç saati 19:30. Maç öncesi Bohemians 1905 7 puanla 9. sırada, Sparta Prague 13 puanla 2. sırada bulunuyor. Bohemians 1905 son 5 maçında 0 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 yenilgi ile oynadı. Sparta Prague, geride kalan 5 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'da 170 kodlu maçı oynayanlar; Bohemians 1905 galibiyet oranı 4.30, beraberlik oranı 3.30, Sparta Prague galibiyet oranı 1.50. 2.5 gol altının oranı 1.45, 2.5 gol üstünün oranı 1.95. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.85, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.50.

Bohemians 1905 önceki hafta Sparta Prague mücadelesinde 0-0 berabere kaldı.

Sparta Prague ise Bohemians 1905 karşılaşmasında 0-0 berabere kaldı.

Kendi sahasında 1 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyet alan Bohemians 1905, 2 gol attı ve 2 gol yedi.

Sparta Prague, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 2 galibiyet, 0 beraberlik, 0 mağlubiyet elde etti. Sparta Prague, deplasmanda 6 kez ağları sarsarken, 1 kez topu kendi kalesinde gördü.

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