Bohemians 1905 - Teplice maçı rakamları

Çek Cumhuriyeti Czech Liga maçında Bohemians 1905 ile Teplice, 02 Kasım 2018 Cuma günü karşı karşıya gelecek. Maçın başlangıç saati 20:00. 16 puanlı Bohemians 1905 9. sırada bulunuyor, Teplice 12 puana sahip ve 13. sırada. Ev sahibi Bohemians 1905, son 5 maçında 0 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 yenilgi aldı. Teplice son 5 mücadelede 1 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'da 203 kodlu maçı oynayanlar; Bohemians 1905 galibiyet oranı 1.80, beraberlik oranı 2.85, Teplice galibiyet oranı 3.35. Alt oranı 1.45, üst oranı 1.95. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.60, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.60.

Bohemians 1905 önceki hafta Sparta Prague mücadelesinde 0-0 berabere kaldı.

Teplice, Slavia Prague karşılaşmaında 0-3 yenildi.

Kendi sahasında 1 galibiyet, 3 beraberlik, 2 mağlubiyet alan Bohemians 1905, 5 gol attı ve 6 gol yedi.

Teplice, dış sahada 1 galibiyet, 3 beraberlik, 3 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Teplice 6 kez gol sevinci yaşadı, 8 kez topu ağlarında gördü.

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