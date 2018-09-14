Bohemians 1905 - Tescoma Zlin maçı öncesi rakamlar

Çek Cumhuriyeti Czech Liga heyecanı devam ediyor. Bohemians 1905, 14 Eylül 2018 Cuma günü Tescoma Zlin takımını ağırlıyor. Müsabakanın saati 19:00. 11 puanlı Bohemians 1905 6. sırada bulunuyor, Tescoma Zlin 16 puana sahip ve 4. sırada. Bohemians 1905, son 5 maçında 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 0 yenilgilik form durumunda. Tescoma Zlin, geride kalan 5 maçta 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

Maçın iddaa kodu 171. İddaa'da Bohemians 1905 kazanır 2.20, berabere biter 2.90, Tescoma Zlin kazanır 2.50 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt 1.45, üst 1.95 veriyor. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.55, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.65.

Bohemians 1905 önceki hafta Mlada Boleslav mücadelesinde 1-2 kazandı.

Tescoma Zlin ise Sigma Olomouc karşılaşmasında 2-0 yenildi.

Kendi sahasında 1 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet alan Bohemians 1905, 3 gol attı ve 3 gol yedi.

Tescoma Zlin, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 2 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyet elde etti. Tescoma Zlin, deplasmanda 6 kez ağları sarsarken, 2 kez topu kendi kalesinde gördü.

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