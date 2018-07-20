Bohemians - Bray Wanderers maçı heyecanı

İrlanda Premier Lig heyecanı devam ediyor. Bohemians, 20 Temmuz 2018 Cuma günü Bray Wanderers takımını ağırlıyor. Mücadelenin başlama saati 21:45. Maç öncesi Bohemians 25 puanla 8. sırada, Bray Wanderers 15 puanla 10. sırada bulunuyor. Bohemians, son 5 maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgilik form durumunda. Bray Wanderers, geride kalan 5 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'dan 170 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Bohemians kazanırsa 1.05, beraberlik çıkarsa 6.25, Bray Wanderers sahadan galip ayrılırsa 12.50 oranını elde edecekler. Alt oranı 1.95, üst oranı 1.45. Karşılıklı gol var 1.80, karşılıklı gol yok 1.45 oranını kazandıracak.

Bohemians son haftadaki Sligo Rovers müsabasında 0-3 yenildi.

Bray Wanderers ise Sligo Rovers maçında 2-1 kazandı.

Kendi sahasında 3 galibiyet, 3 beraberlik, 7 mağlubiyet alan Bohemians, 10 gol attı ve 17 gol yedi.

Bray Wanderers, dış sahada 0 galibiyet, 1 beraberlik, 12 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Bray Wanderers 4 kez gol sevinci yaşadı, 42 kez topu ağlarında gördü.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ