Bohemians - Cork City sahaya çıkıyor

İrlanda Premier Lig heyecanı devam ediyor. Bohemians, 14 Eylül 2018 Cuma günü Cork City takımını ağırlıyor. Müsabakanın saati 21:35. Bohemians 37 puana sahip olarak 7. sırada yer alırken Cork City 67 puanda ve 2. sırada. Bohemians son 5 maçında 4 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 yenilgi ile oynadı. Cork City, geride kalan 5 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

Maçın iddaa kodu 262. İddaa'da Bohemians kazanır 3.60, berabere biter 3.20, Cork City kazanır 1.65 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt oranı 1.60, üst oranı 1.75. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.55 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.65.

Bohemians önceki hafta Derry City mücadelesinde 0-2 kazandı.

Cork City ise Sligo Rovers karşılaşmasında 1-2 yenildi.

Bohemians, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 5 galibiyet, 3 beraberlik, 7 mağlubiyet aldı. Bohemians, kendi sahasında 21 gol attı, 17 gol yedi.

Cork City, dış sahada 9 galibiyet, 2 beraberlik, 4 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Cork City 28 kez gol sevinci yaşadı, 15 kez topu ağlarında gördü.

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