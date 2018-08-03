Bohemians - Limerick rakamlar

İrlanda Premier Lig heyecanı devam ediyor. Bohemians, 03 Ağustos 2018 Cuma günü Limerick takımını ağırlıyor. Maçın başlangıç saati 21:45. Maç öncesi Bohemians 28 puanla 7. sırada, Limerick 24 puanla 9. sırada bulunuyor. Bohemians son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgi ile oynadı. Limerick, geride kalan 5 maçta 2 galibiyet, 0 beraberlik ve 2 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'da 201 kodlu maçı oynayanlar; Bohemians galibiyet oranı 1.45, beraberlik oranı 3.60, Limerick galibiyet oranı 4.30. Alt 1.60, üst 1.75 veriyor. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.60, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.60.

Bohemians son hafta oynanan Dundalk maçında 2-0 yenildi.

Limerick, Waterford United karşılaşmaında 2-1 kazandı.

Bohemians, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 4 galibiyet, 3 beraberlik, 7 mağlubiyet aldı. Bohemians, kendi sahasında 16 gol attı, 17 gol yedi.

Limerick, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 3 galibiyet, 3 beraberlik, 7 mağlubiyet elde etti. Limerick, deplasmanda 12 kez ağları sarsarken, 28 kez topu kendi kalesinde gördü.

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