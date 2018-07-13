Bohemians - Sligo Rovers maçı heyecanı

İrlanda Premier Lig heyecanı devam ediyor. Bohemians, 13 Temmuz 2018 Cuma günü Sligo Rovers takımını ağırlıyor. Müsabakanın saati 21:45. Bohemians 25 puana sahip olarak 7. sırada yer alırken Sligo Rovers 23 puanda ve 8. sırada. Bohemians, son 5 maçında 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgilik form durumunda. Sligo Rovers, geride kalan 5 maçta 2 galibiyet, 0 beraberlik ve 3 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'da 113 kodlu maçı oynayanlar; Bohemians galibiyet oranı 2.00, beraberlik oranı 3.00, Sligo Rovers galibiyet oranı 2.70. Alt oranı 1.45, üst oranı 1.95. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.55, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.65.

Bohemians önceki hafta Waterford United mücadelesinde 1-1 berabere kaldı.

Sligo Rovers, Bray Wanderers karşılaşmaında 2-1 yenildi.

Bohemians, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 3 galibiyet, 3 beraberlik, 6 mağlubiyet aldı. Bohemians, kendi sahasında 10 gol attı, 14 gol yedi.

Sligo Rovers, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 4 galibiyet, 2 beraberlik, 5 mağlubiyet elde etti. Sligo Rovers, deplasmanda 14 kez ağları sarsarken, 13 kez topu kendi kalesinde gördü.