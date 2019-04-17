Alman sanatçı Jan Böhmermann'ın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret içeren şiiri hakkında yaptığı olumsuz değerlendirmeden dolayı Almanya Başbakanı Angela Merkel'e açtığı dava reddedildi.

Berlin İdari Mahkemesi, Böhermann'ın, Merkel'in söylediği sözleri geri alması için açtığı davayı, gereksiz bularak reddetti.

Böhmermann, Merkel'in, şiir hakkında sarf ettiği, "Şiir bilinçli olarak kırıcı bir metin" ifadelerini geri almasını istiyordu.

Alman İkinci Televizyonu'nda (ZDF) yayınlanan "Neo Magazin Royale" adlı komedi programında, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret içeren şiirini okuyan Böhmermann hakkında Erdoğan da dava açmış, Hamburg Eyalet Mahkemesi de şiirin hakaret içerikli ve onur kırıcı olduğuna hükmederek bazı bölümlerini yasaklamıştı.

Şiir, Almanya ile Türkiye arasında diplomatik gerginliğe yol açmıştı.