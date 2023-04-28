BoJ para politikasını gözden geçirecek

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Para
ABONE OL

BoJ para politikasını gözden geçirecek

Japonya Merkez Bankası (BoJ), ultra gevşek para politikasında bir değişikliğe gitmezken, gelecek 1-1,5 yıllık bir dönemde uygulanmak üzere para politikasında "geniş perspektifli" bir gözden geçirme kararı aldığını duyurdu

BoJ para politikasını gözden geçirecek
AA

BoJ'un dün başlayan ve bugün sona eren para politikası toplantısında alınan kararlar açıklandı.

Buna göre, banka, politika faizini değiştirmeyerek yüzde eksi 0,1'de, getiri eğrisi hedef aralığını da artı/eksi yüzde 0,5 düzeyinde korudu.

Söz konusu kararı oy birliğiyle alan BoJ, sınırsız miktarda devlet tahvili ve yıllık 12 trilyon yen borsa yatırım fonları (ETF) ile yıllık 180 milyar yen Japon gayrimenkul yatırım fonları (J-REIT) alımına devam edeceğini bildirdi.

Yıllık enflasyonun yüzde 2 hedefini aşana ve istikrarlı bir şekilde hedefin üzerinde kalana kadar parasal tabanın genişletilmesine devam edileceği belirtilen karar metninde, "Banka, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının etkisini yakından takip edecek ve gerekirse ek genişleyici önlemler almaktan çekinmeyecektir." yönlendirmesi korundu.

Japon ekonomisinin 1990'lardan bu yana deflasyona düşmesiyle fiyat istikrarını sağlamanın oldukça zorlaştığı aktarılan metinde, şunlar kaydedildi:

"Bu dönemde banka birçok genişleyici para politikası önlemi aldı. Bu önlemler Japon ekonomisinin aktivitesi, fiyatları ve finansal sektör gibi önemli bir bölümünü etkiledi. Bu gelişmelerin ışığında banka 1,-1,5 yıllık bir dönemde uygulanmak üzere para politikasında 'geniş perspektifli' bir gözden geçirme kararı aldı."

Bugün sona eren toplantının, BoJ'un yeni başkanı Ueda Kazuo'nun ilk para politikası toplantısı olması açısından önem taşıdığı belirtildi.

ENFLASYON BEKLENTİSİ YÜKSELDİ

BoJ bugün ayrıca, ekonomiye ilişkin tahminlerini de açıkladı.

Banka, 2023 büyüme beklentisini yüzde 1,7'den yüzde 1,4'e indirirken, 2024'e ilişkin büyüme tahminini yüzde 1,1'den yüzde 1,2'ye yükseltti.

BoJ, çekirdek Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) beklentisini 2023 için yüzde 1,6'dan yüzde 1,8'e, 2024 için de yüzde 1,8'den yüzde 2'ye çıkarttı.

ÖNERİLEN VİDEO

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

KKM'deki yükseliş 15. haftaya girdi
PARA KKM 100 milyar doları aştı
Merkez'in rezervleri 1 haftada 5.4 milyar dolar düştü
PARA Rezervler 1 haftada 5.4 milyar dolar düştü
Son dakika haberi: Merkez Bankası faiz kararını açıkladı! 2023 Nisan ayı Merkez Bankası faiz kararı ne oldu?
PARA Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
Garanti BBVA'dan 15.5 milyar TL net kâr
PARA Garanti BBVA'dan 15.5 milyar TL net kâr
Deutsche Bank, yüksek faiz oranlarıyla ilk çeyrekte kârını büyüttü 
PARA Deutsche Bank ilk çeyrekte kârını artırdı
İngiliz bankası Barclaysin kârı yılın ilk çeyreğinde beklentileri aşarak 2,6 milyar sterlin oldu 
PARA Barclays'ın kârı 2,6 milyar sterlin oldu 
Bugün gözler Merkez'in faiz kararında
PARA Bugün gözler Merkez'de
First Republic Bank hisseleri bir günde yüzde 30 düştü
PARA Hisseleri bir günde yüzde 30 düştü
Temsilciler Meclisi borç limitinin artırılmasını onayladı
PARA Temsilciler Meclisi borç limitinin artırılmasını ...
İsveç Merkez Bankası'ndan faiz artırımı
PARA İsveç Merkez Bankası'ndan faiz artırımı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.