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        Haberler Spor Basketbol NBA Bojan Bogdanovic basketbolu bıraktı! - Basketbol Haberleri

        Bojan Bogdanovic basketbolu bıraktı!

        Bir dönem Fenerbahçe'de de forma giyen Bojan Bogdanovic, 36 yaşında basketbolu bıraktı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.06.2025 - 18:32 Güncelleme: 30.06.2025 - 21:23
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        Bojan Bogdanovic basketbolu bıraktı!
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        Hırvat sporcu Bojan Bogdanovic, basketbolu bıraktığını açıkladı.

        Kişisel Instagram hesabından yaptığı açıklamada, 14 ay süren sakatlıktan dönüş sürecinin zorluğuna değinen Bogdanovic, "Hayatta bazen anı sen seçmezsin. An seni seçer. 14 ay boyunca ayak sakatlığıyla mücadele ettikten, iki ameliyat geçirdikten ve sahalara dönmek için sayısız çaba sarf ettikten sonra, artık bu bölümü kapatma zamanı geldi." ifadelerini kullandı.

        2011 ve 2014 yılları arasında Fenerbahçe Ülker forması giyen 36 yaşındaki Bogdanovic, Brooklyn Nets, Washington Wizards, Indiana Pacers, Utah Jazz, Detroit Pistons ve New York Knicks olmak üzere 6 farklı Amerikan Basketbol Ligi (NBA) takımında görev yaptı.

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