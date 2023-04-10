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BoJ'un yeni başkanı Ueda Kazuo'dan fiyat istikrarı açıklaması

Japonya Merkez Bankası'nın (BoJ) yeni Başkanı Kazuo Ueda, yan etkilerine dikkat ederek yüzde 2'lik enflasyon hedefine ulaşmak ve fiyat istikrarının sağlanması için elimden geleni yapacağını söyledi

BoJun yeni başkanından fiyat istikrarı açıklaması
AA

Dün göreve başlayan Japonya Merkez Bankası'nın (BoJ) yeni Başkanı Kazuo Ueda, Japonya Başbakanı Fumio Kişida ile görüştükten sonra banka başkan yardımcıları Shinichi Uchida ve Ryozo Himino'nun katılımıyla düzenlediği ilk basın toplantısında, değerlendirmelerde bulundu.

Ueda, 5 yıllık görev süresi içinde yan etkilere dikkat ederek yüzde 2'lik enflasyon hedefine ulaşmak için çalışacağını belirterek, "Finansal sistem istikrarının sağlanması BoJ için büyük bir sorumluluktur. Fiyat ve finansal sistem istikrarını sağlamak için elimden gelenin en iyisini yapacağım." diye konuştu.

Uzun yıllar boyunca para politikası üzerinde çalıştığını ifade eden Ueda, "Politika operasyonları ile merkez bankacılığında pratik bir şekilde yer aldım. Bu deneyimimi kullanarak fiyat istikrarının sağlanması için elimden gelenin en iyisini yapmak istiyorum." dedi.

Ueda, Japonya Başbakanı Fumio Kişida ile "BoJ'un 2013'te dönemin hükümetiyle yapılan yüzde 2 enflasyon hedefinin başarılmasını öngören ortak açıklamada şimdilik hemen revizyona gerek olmadığı konusunda" anlaştıklarını aktararak, "Ekonomik şartlar keskin bir şekilde değişirse hükümetle (ortak açıklamada değişiklik yapmayı) tartışmak için yer olabilir." ifadesini kullandı.

Söz konusu ortak açıklamada da belirtildiği üzere BoJ'un, mümkün olan en erken tarihte yüzde 2 enflasyona ulaşmaya çalışacağını belirten Ueda, Japonya'nın ekonomik koşullardan bağımsız olarak fiyat hedefine ulaşmasının şart olmadığını, olumsuz dış şoklar yaşandığında bunun zorlaşabileceğini, bu nedenle enflasyon hedefine belirli bir zaman diliminde ulaşılabileceğini düşünmediğini kaydetti.

'BANKACILIK KRİZİNDE GELİŞMELERİ YAKINDAN İZLEYECEĞİZ'

Kazuo Ueda, ABD ve Avrupa'da bankacılıkta yaşanan çalkantıların Japonya ekonomisine etkisine ilişkin, "Şu an için Japonya ekonomisi üzerinde büyük bir etkisi olacağını düşünmüyorum. Ancak gelişmeleri yakından izleyeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

BoJ'un getiri eğrisi kontrolünün (YCC) değiştirilmesi konusuna değinen Ueda, mevcut ekonomik, fiyat ve finansal gelişmelere bakıldığında, getiri eğrisi kontrolünün şimdilik korunmasının uygun olacağını söyledi.

Ueda, "Getiri eğrisi kontrolünde büyük değişiklikler yapılıp yapılmayacağına ekonomik, fiyat ve finansal trendlere bakılarak karar verilmelidir. BoJ, bunu göz önünde bulundurarak getiri eğrisi kontrolünün faydaları ve maliyetlerini de değerlendirmelidir." dedi.

'ŞİMDİLİK NEGATİF FAİZ ORANLARI DEVAM ETMESİ UYGUN'

BoJ Başkanı Ueda, negatif faiz oranlarının mevcut parasal teşvik için temel oluşturduğunu vurgulayarak, enflasyonun henüz yüzde 2'ye ulaşmadığı göz önüne alındığında negatif faizlerin sürdürülmesinin uygun olacağını söyledi.

Ueda, küçük bir faiz artışının finansal sistem için önemli bir sorun teşkil etmeyeceğini de vurguladı.

Piyasalarda büyük etkiye neden olabilecek para politikasında ani normalleşmeden kaçınmak istediğini ifade eden Ueda, "Her adımımızı sade bir dille açıklamayı amaçlayacağım" ded

Tokyo Üniversitesi'nden mezun olduktan sonra Massachusetts Teknoloji Enstitüsü'nde doktora yapan 71 yaşındaki Ueda, 5 yıllık ikinci görev süresi 8 Nisan'da sona eren Haruhiko Kuroda'nın yerine 9 Nisan'da göreve başladı.

Eski ABD Hazine Bakanı Larry Summers tarafından "Japonya'nın Ben Bernanke"si olarak adlandırılan Ueda, 46 yaşında BoJ Yönetim Kurulu Üyesi olarak göreve başladı ve 7 yıl boyunca bu görevi sürdürdü.

Ueda, BoJ'un ilk politika toplantısına 27-28 Nisan'da başkanlık edecek.

Analistler, Ueda'nın, eski BoJ Başkanı Haruhiko Kuroda yönetiminde 11,7 trilyon dolarlık harcama yapılan devasa bir genişleme programını miras aldığını belirterek, Ueda'nın açıklamalarının BoJ'un gevşek politikasının devam edeceğine işaret ettiğini ifade etti.

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