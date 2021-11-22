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Senarist, yönetmen ve yapımcı Kaan Atilla Taşkın'ın imzasını taşıyan 'Emre: Genç Bir Boksörün Hikâyesi' adlı film, 41'inci Altın Şövalye Uluslararası Spor Filmleri Festivali'nden 'Özel Ödül' kazandı.

Film, daha önce de ABD'nin Teksas eyaletinde spor filmleri alanında gerçekleştirilen Houston Uluslararası Spor Filmi Festivali'nde 'En İyi Uzun Metraj Film' ödülünün yanı sıra 38. Milano Uluslararası Ficts Festivali'nden de 'Mansiyon Ödülü' almıştı.

Kaan Atilla Taşkın yaptığı açıklamada, "Kendi imkanlarımızla çektiğimiz, kardeşimin gerçek hikâyesini anlattığım bu filmin yurt dışında önemli festivallerde finalist olup, ödül alması sinema yolculuğumdaki heyecanımı daha da artırdı" dedi.

Filmi yapmak için elindeki bütün imkanları maksimum derecede kullandığını belirten Kaan Atilla Taşkın, "Kardeşimin yolculuğuyla beraber benim filmimin hikâyesi de kendini tamamladı." ifadesini kullandı.

Kaan Atilla Taşkın, yeni uzun metraj projesinin ön hazırlık sürecini de tamamladığına işaret ederek, "Genç bir sinemacının hikayesini anlattığım 'Beş Mevsim' adındaki üçüncü uzun metraj projemle yakında Kültür ve Turizm Bakanlığına proje destek başvurusu yapacağım." açıklamasını yaptı.

Yönetmenin kardeşi Yunus Emre Taşkın'ın başrolünde oynadığı ve aile üyelerinin de rol aldığı filmin konusu şöyle; "Boks milli takımına seçilmek için büyüklerde ve U22'de (19-22) Türkiye Şampiyonası'nda dereceye girmenin hayallerini kuran 19 yaşındaki Emre, çalışmak zorunda olduğu zorlu yaşamını kolaylaştırmak için destek aramaktadır. Sponsor bulup garsonluğu bırakarak sadece boksa odaklanmayı istese de şartlar Emre'den yana olmaz. Emre hem garsonluk yapıp hem de Türkiye şampiyonasına hazırlanmak zorundadır."