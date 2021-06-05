Boksta 3 olimpiyat kotası

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları Avrupa Kota Müsabakaları'nın çeyrek finalinde rakiplerini yenen mili boksörler Buse Naz Çakıroğlu, Esra Yıldız ve Busenaz Sürmeneli yarı finale yükselerek olimpiyat kotası aldı.

Türkiye Boks Federasyonundan yapılan açıklamaya göre; Fransa'nın başkenti Paris'te gerçekleştirilen organizasyonun ikinci gününde 51 kiloda ringe çıkan Buse Naz Çakıroğlu, çeyrek final müsabakasında Belaruslu rakibi Yulya Apanasovich'i mağlup ederek yarı finale çıktı ve olimpiyat kotası elde etti.

Milli sporcu Esra Yıldız ise 60 kilo çeyrek finalinde Macar Kata Pribojszki ile karşılaştı. Rakibini yenen Esra, organizasyonda Türkiye'nin ikinci olimpiyat kotasını alan isim oldu.

3. OLİMPİYAT KOTASI GELDİ

69 kiloda ringe çıkan Busenaz Sürmeneli de, çeyrek final müsabakasında Ermeni rakibi Ani Hovsepyan'ı mağlup ederek yarı finale çıktı ve olimpiyat kotası elde etti. Bu sonuçla Busenaz Sürmeneli, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları Avrupa Kota Müsabakaları'nda milli sporcular Buse Naz Çakıroğlu ile Esra Yıldız'ın ardından bugün olimpiyatlara katılım hakkı elde eden 3. Türk sporcu oldu.