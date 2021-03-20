Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberlerİş-Yaşam
ABONE OL

Bölgesel tren seferleri bir yıl sonra Kovid-19 tedbirleriyle yeniden başladı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ara verilen bölgesel tren seferleri, gerekli tedbirler alınarak yeniden başlatıldı. Kapıkule-Halkalı seferinde tam bilet 28, indirimli bilet 24 lira olarak düzenlendi

Bölgesel tren seferleri bir yıl sonra Kovid-19 tedbirleriyle yeniden başladı
AA

Kapıkule-Halkalı 12701 sefer sayılı tren için Edirne Garı'na gelen yolcuların HES kodu kontrol edildi, ateş ölçümü yapıldı.

Girişteki el dezenfektanını kullanan yolcular maskeli şekilde bekleme salonunda sosyal mesafe kuralına riayet ederek treni bekledi.

Geçen yıl mart ayından bu yana seferlerine ara veren bölgesel trenler, bir yıl aranın ardından yolcuları gidecekleri yere götürmeye başladı.

Saat 07.45'te hareket eden 6 vagon ve 360 yolcu kapasiteli Kapıkule-Halkalı Treni, Edirne Garı, Şerbettar, Bahçıvanova, Pehlivanköy, Alpullu, Lüleburgaz, Kayabeyli, Seyitler, Muratlı, Çorlu, Çerkezköy, Çatalca ve Ispartakule ile ara duraklarda yolcularını aldıktan sonra varış noktasına ulaşacak.

Tren, 8 Temmuz 2018'de Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde Sarılarlı köyü yakınlarında meydana gelen kazanın olduğu güzergahtan da geçiyor.

Kapıkule-Halkalı seferinde tam bilet 28 lira, indirimli 24 lira olarak düzenlendi.

TREN YOLCULUĞUNU ÖZLEDİK

Trakya Üniversitesi (TÜ) Mimarlık Bölümü öğrencisi Ahmet Şamil Bayar, gazetecilere yaptığı açıklamada, ilk kez tren yolculuğu yapacağını söyledi.

Salgın tedbirlerini alarak bir yolculuk geçireceğini belirten Bayar, "Salgın nedeniyle tüm seferler kapanmıştı, bir yıl sonunda tüm önlemler alınarak yeniden açıldı. Gara girerken maske ve HES kodu kontrolü oldu. İçeride dezenfekte edilmiş bekleme salonunda oturduk. Koltuklar arasında sosyal mesafe kuralı uygulanıyor." dedi.

Bayar, Edirne'den İstanbul'a otobüs bileti fiyatı 75 lira olduğu için tren yolculuğunu tercih ettiğini kaydetti.

Trakya Üniversitesi Mimarlık Bölümü öğrencisi Furkan Dal ise en çok tercih ettiği ulaşım aracının tren olduğunu ifade ederek, "Otobüs firmalarının az olmasından dolayı fiyatları pahalı oluyor. Öğrenciler de ucuz yolculuğu seviyor. Bu nedenle genelde treni kullanıyoruz. Uzun bir aradan sonra ilk seferimizi yapacağız, özledik diyebiliriz." diye konuştu.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Damızlık küçükbaş hayvan yatırımlarının desteklenmesine ilişkin esaslar belirlendi
İŞ-YAŞAMKüçükbaş yatırımda destek esasları belirlendi
Merkez Bankası Başkanı Görevden alındı! SON DAKİKA: Yeni Başkan Şahap Kavcıoğlu oldu
İŞ-YAŞAMMerkez Bankası Başkanı değişti
THY'nin anlaşmasına muafiyet tanındı
İŞ-YAŞAMTHY'nin tatil paketi anlaşmasına muafiyet
Türkiye son 6 ayda en fazla fındığı İtalya'ya sattı
İŞ-YAŞAMFındıktan 1.1 milyar dolar gelir
Rekabet Kurulu'ndan Arnica Pazarlama'ya soruşturma
İŞ-YAŞAMRekabet'ten Arnica Pazarlama'ya soruşturma
Deloitte, 2021 Global İnsan Kaynakları Trendleri Raporu'nu yayınladı
İŞ-YAŞAMPandemi işin yeniden tasarlanması için fırsat
Dijital bankacılığa insan dokunuşu
İŞ-YAŞAMING'den dijitale insan dokunuşu
GÜBRETAŞ'ta toplu iş sözleşmesi görüşmeleri sonuçlandı
İŞ-YAŞAMToplu iş sözleşmesi görüşmeleri sonuçlandı
Bakan Karaismailoğlu: Çukurova Havalimanı'nda birinci etap 2022'de hizmete açılacak
İŞ-YAŞAMÇukurova Havalimanı'nda tarih açıklandı
Bakan Pekcan'dan esnafa müjde: Borcunu ödeyemeyenlere yeni kolaylık getirildi - Haberler
İŞ-YAŞAMEsnafa yeni yapılandırma imkânı