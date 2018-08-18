Bolivar - Blooming maçı heyecanı

Bolivar ve Blooming, 19 Ağustos 2018 Pazar günü Bolivya Premier Lig Clausura maçında karşılaşacak. Maçın başlangıç saati 23:00. Bolivar 7 puana sahip olarak 10. sırada yer alırken Blooming 9 puanda ve 6. sırada. Bolivar, son 5 maçında 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 yenilgilik form durumunda. Blooming, son 5 maçında 0 galibiyet, 4 beraberlik ve 1 mağlubiyetlik performans sergiledi.

Maçın iddaa kodu 692. İddaa'da Bolivar kazanır 0.00, berabere biter 0.00, Blooming kazanır 0.00 oranıyla bahisçilere sunuldu.

Bolivar son haftadaki Universitario Sucre müsabasında 1-2 yenildi.

Blooming ise Club Petrolero karşılaşmasında 1-1 berabere kaldı.

Bolivar, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 1 galibiyet, 1 beraberlik, 0 mağlubiyet aldı. Bolivar, kendi sahasında 6 gol attı, 3 gol yedi.

Blooming, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 1 galibiyet, 2 beraberlik, 0 mağlubiyet elde etti. Blooming, deplasmanda 4 kez ağları sarsarken, 1 kez topu kendi kalesinde gördü.

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