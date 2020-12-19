Bolivya'da 'Uluslararası Göçmenler Günü'

Birleşmiş Milletlerce (BM) ilan edilen "18 Aralık Uluslararası Göçmenler Günü", her yıl çeşitli etkinliklerle kutlanıyor. Güney Amerika ülkesi Venezuela'da son dönemde yaşanan ekonomik, siyasi ve sosyal krizler nedeniyle ülkeyi terk etmek zorunda kalan çok sayıda Venezuelalı, yaşamak için Bolivya'yı seçiyor. Bolivya'nın başkenti La Paz'da yaşayan Venezuelalı göçmen Georgina Guerrero, gelir kaynağı olarak kurduğu küçük işletmesinde geleneksel Venezuela yemeklerini müşterilerine satmak için hazırlıyor.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
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