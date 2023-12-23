Bolluk ve şansın simgesi kokinaya ilgi yılbaşı yaklaştıkça artıyor

Kokinanın bakıma, suya ve ışığa ihtiyaç duymadan bir yılı aşkın süre bozulmadan kalabildiğini belirten Çimen, bu özellikleri nedeniyle daha fazla tercih edilmeye başlandığını söyledi.

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Kokinanın daha çok İstanbul'da toplanarak yapıldığını aktaran Çimen, "Kokina, Roman kadınlar tarafından yapılıyor. Dikenli bitki olduğu için yapılışı çok meşakkatlidir. Daha sonra çiçekçilere satışı yapılıyor. Bir yılda bir ay çalışıp, bir yıllık kazançlarını elde ediyorlar. Yılbaşında ziyaretlerde verilecek en güzel hediyenin emek sarf edildiği için kokina olduğunu düşünüyorum" ifadelerini kullandı.