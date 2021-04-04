'Durga' Gaziantep'te çekiliyor 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM / İHA

Tarihi mekânları ve mimari yapılarıyla yerli dizi ve film çekimlerinin gözdesi haline gelen Gaziantep'te bu sefer de Bollywood rüzgarı esiyor.

'Durga' adlı gerilim - aksiyon filminin çekimleri için Gaziantep'e gelen Hint yapımcıları, kentten çok memnun kaldıklarını ifade etti. Filmin yönetmenliğini Hint sinemasının ünlü yönetmeni RibhuDasgupta yaparken yerel yapımcılığını ise Melih Gülhan Kızılkaya yaptı. Kentin tarihi Bey Mahallesi, Antep Kalesi ve Kaleoğlu Mağarası'nda çekim yapan film ekibi, kentteki çekimlerini yoğun bir tempoyla sürdürüyor.

'Durga'nın Türk yapımcılarından olan Melih Gülhan Kızılkaya, filmin Gaziantep'te çekilmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Gaziantep'te bir Bollywood filmi çekiliyor. Aynı zamanda bende Gaziantepliyim. Memleketim de film çekmekten ve buraya film getirmekten büyük gurur duyuyorum. Gaziantep'in tarihi, doğallığı ve tüm güzelliklerini gösterdiğimiz için de mutluyuz. Bollywood yapımı aksiyon, drama bir film. Filmin çekiminde kullanmak için kırsal bir kesime ihtiyaç vardı. Bizim de tavsiye ettiğimiz yerler arasında Gaziantep'te vardı. Onlar da burada olmaktan dolayı çok mutlular. Kebaplardan, tatlılardan tutun her şey onları çok mutlu ediyor" dedi.