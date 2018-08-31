Bologna - Inter maçı ne zaman?

İtalya Serie A maçında Bologna ile Inter, 01 Eylül 2018 Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. Müsabakanın saati 19:00. Maç öncesi Bologna 1 puanla 14. sırada, Inter 1 puanla 11. sırada bulunuyor. Bologna son 5 maçında 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 4 yenilgi ile oynadı. Inter son 5 mücadelede 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 0 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'da 121 kodlu maçı oynayanlar; Bologna galibiyet oranı 5.00, beraberlik oranı 3.50, Inter galibiyet oranı 1.40. Alt oranı 1.65, üst oranı 1.70. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.60 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.60.

Bologna önceki hafta Hellas Verona mücadelesinde 2-3 kazandı.

Inter, Atalanta karşılaşmaında 2-0 kazandı.

Bologna, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 0 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyet aldı. Bologna, kendi sahasında 0 gol attı, 1 gol yedi.

Inter ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 0 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Inter, 0 gol atarken 1 gol yedi.

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