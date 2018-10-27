Bolton Wanderers - Hull City karşılaşma önü

İngiltere Championship maçında Bolton Wanderers ile Hull City, 27 Ekim 2018 Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. Müsabakanın saati 17:00. 16 puanlı Bolton Wanderers 18. sırada bulunuyor, Hull City 9 puana sahip ve 23. sırada. Bolton Wanderers son 5 maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgi ile oynadı. Hull City son 5 mücadelede 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı.

Maçın iddaa kodu 296. İddaa'da Bolton Wanderers kazanır 2.50, berabere biter 2.90, Hull City kazanır 2.20 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt oranı 1.50, üst oranı 1.85. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.55 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.65.

Bolton Wanderers önceki hafta Nottingham Forest mücadelesinde 3-2 kazandı.

Hull City ise Brentford maçında 1-1 berabere kaldı.

Bolton Wanderers, evinde 2 galibiyet, 1 beraberlik, 4 mağlubiyet yaşadı ve 5 gol atıp 11 gol yedi.

Hull City, dış sahada 1 galibiyet, 1 beraberlik, 5 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Hull City 5 kez gol sevinci yaşadı, 12 kez topu ağlarında gördü.

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