Bolton Wanderers - Queens P.R. maçı heyecanı

Bolton Wanderers ve Queens P.R., 15 Eylül 2018 Cumartesi günü İngiltere Championship maçında karşılaşacak. Mücadelenin başlama saati 17:00. 11 puanlı Bolton Wanderers 8. sırada bulunuyor, Queens P.R. 4 puana sahip ve 22. sırada. Ev sahibi Bolton Wanderers, son 5 maçında 1 galibiyet, 4 beraberlik ve 0 yenilgi aldı. Queens P.R., son 5 maçında 2 galibiyet, 0 beraberlik ve 3 mağlubiyetlik performans sergiledi.

Maçın iddaa kodu 360. İddaa'da Bolton Wanderers kazanır 2.30, berabere biter 2.90, Queens P.R. kazanır 2.40 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt oranı 1.50, üst oranı 1.85. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.55 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.65.

Bolton Wanderers önceki hafta Reading mücadelesinde 2-2 berabere kaldı.

Queens P.R. ise Derby County maçında 2-0 yenildi.

Bolton Wanderers, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 1 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet aldı. Bolton Wanderers, kendi sahasında 3 gol attı, 5 gol yedi.

Queens P.R., dış sahada 0 galibiyet, 1 beraberlik, 2 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Queens P.R. 1 kez gol sevinci yaşadı, 8 kez topu ağlarında gördü.

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