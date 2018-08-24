Bolton Wanderers - Sheffield United maçı heyecanı

İngiltere Championship maçında Bolton Wanderers ile Sheffield United, 25 Ağustos 2018 Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. Mücadelenin başlama saati 17:00. 10 puanlı Bolton Wanderers 3. sırada bulunuyor, Sheffield United 6 puana sahip ve 12. sırada. Ev sahibi Bolton Wanderers, son 5 maçında 1 galibiyet, 4 beraberlik ve 0 yenilgi aldı. Sheffield United son 5 mücadelede 3 galibiyet, 0 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'dan 294 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Bolton Wanderers kazanırsa 3.50, beraberlik çıkarsa 3.10, Sheffield United sahadan galip ayrılırsa 1.70 oranını elde edecekler. Alt 1.50, üst 1.85 veriyor. Karşılıklı gol var 1.60, karşılıklı gol yok 1.60 oranını kazandıracak.

Bolton Wanderers önceki hafta Reading mücadelesinde 2-2 berabere kaldı.

Sheffield United, Fulham karşılaşmaında 4-5 yenildi.

Bolton Wanderers, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 1 galibiyet, 1 beraberlik, 0 mağlubiyet aldı. Bolton Wanderers, kendi sahasında 3 gol attı, 2 gol yedi.

Sheffield United, dış sahada 1 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Sheffield United 2 kez gol sevinci yaşadı, 4 kez topu ağlarında gördü.

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