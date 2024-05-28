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        Haberler Gündem 3. Sayfa Bolu-Ankara karayolunda yolcu otobüsü alev alev yandı

        Bolu-Ankara karayolunda yolcu otobüsü alev alev yandı

        Bolu-Ankara karayolunda seyir halinde olan yolcu otobüsünden alevler yükseldi. Otobüs sürücüsü durumu fark ederek yolcuları tahliye ederken, yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Küle dönen yolcu otobüsü, kullanılamaz hale geldi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.05.2024 - 06:56 Güncelleme: 28.05.2024 - 06:56
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        Seyir halindeki yolcu otobüsünde yangın paniği
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        Bolu-Ankara karayolu üzerinde seyir halinde olan yolcu otobüsünde yangın çıktı. Alevleri fark eden sürücünün otobüsü durdurup yolcuları tahliye etmesinin ardından bölgeye gelen itfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangında araç kullanılamaz hale geldi.

        Olay saat 21.00 sıralarında Bolu-Ankara karayolunda meydana geldi. DHA'nın haberine göre; Bolu'dan Ankara istikametine seyir halinde olan yolcu otobüsünün motor kısmında yangın çıktı. Alevleri gören şoför, otobüsü durdurarak 10 yolcu ile 3 personeli tahliye ederken, 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi.

        İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri yangına müdahalede bulundu. Yangın söndürülürken, otobüs kullanılamaz hale geldi. Yolcular bölgeye gelen bir başka otobüse bindirildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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