Bolu'da 2 otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı

İstanbul istikametinde seyreden Zikrullah S. (63) yönetimindeki otomobil, Bolu Dağı kesiminde Elmalık Kavşağı'ndan kara yoluna girmek isteyen Muharrem Y. (48) idaresindeki otomobille çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

HASTANEYE KALDIRILDILAR

Kazada sürücüler ile otomobillerde yolcu olarak bulunan Nurten S. (55) ve Selda Ş. (44) yaralandı.

Araç içinde sıkışan Selda Ş. itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarılarak ambulansa taşındı.

Yaralılar, sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Bu arada Muharrem Y'nin alkollü araç kullandığı gerekçesiyle bir süre önce ehliyetine el konulduğu öğrenildi.