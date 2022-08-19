Ahşap ev alev aldı, mahalle elektriksiz kaldı

Bolu'da meydana gelen yangında 2 katlı ahşap ev kullanılamaz hale geldi. Aktaş Mahallesi Fakı Cemil Sokak'ta kullanılmayan 2 katlı ahşap evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Kısa sürede büyüyen yangın evin üzerinden geçen enerji nakil kablolarına sıçradı.
YANAN KABLOLAR KOPTU, MAHALLE ELEKTRİKSİZ KALDI
Yanan kabloların kopması üzerine mahallenin büyük kısmında elektrikler kesilirken, birbirine değen kablolardan uzun süre kıvılcım sıçradı.
Yangın olay yerine gelen Bolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri tarafından kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.
AHŞAP EV KÜLE DÖNDÜ
Polis ekipleri ise vatandaşların halen elektrik bulunan kablolara yaklaşmaması için olay yerini güvenlik şeridi içine aldı.
Yangında 2 katlı ahşap ev kullanılamaz hale geldi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
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