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        Haberler Gündem Bolu'da ambulans ile hafif ticari aracın çarpışması kamerada - Güncel haberler

        Bolu'da ambulans ile hafif ticari aracın çarpışması kamerada

        Bolu'nun Mengen ilçesinde hasta taşıyan ambulans ile çarpışan hafif ticari aracın sürücüsü yaralanırken, kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.09.2024 - 00:39 Güncelleme: 25.09.2024 - 00:39
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        Ambulans ile çarpıştı! Kaza anı kamerada
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        Kaza, akşam saatlerinde Mengen ilçesi D-750 karayolu üzerinde meydana geldi.

        Bartın'dan Ankara'ya hasta sevk ettiği öğrenilen Halil K. yönetimindeki ambulans, yan yoldan çıkan Ali Osman K. yönetimindeki hafif ticari araçla çarpıştı.

        İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kazada hafif ticari aracın sürücüsü Ali Osman K. yaralandı. Yaralanan sürücü sağlık ekiplerince kaldırıldığı İlçe Devlet Hastanesinde tedaviye alındı.

        Öte yandan kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

        Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.

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