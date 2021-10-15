Bolu'da bıçaklanan temizlik işçisi öldü

AA

İddiaya göre, gece saatlerinde çöp almak için Bahçelievler Mahallesi Karanfil Sokak'a giren belediyeye ait çöp kamyonundaki Turgay Kayaalp ile taksiyle yolculuk yapan M.K.Ç. arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine M.K.Ç. bıçakla Kayaalp'i yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Kayaalp müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kaçan şüpheli, Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro ekipleri tarafından D-100 kara yolunda yakalandı.