İHA

Olay, saat 00.30 sıralarında TEM Otoyolu Bolu Dağı Tüneli girişinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul’dan Tokat’a cenazeye giden vatandaşları ve tabutu taşıyan Yusuf Tanrıverdi idaresindeki 34 UNY 33 plakalı yolcu otobüsü, seyir halindeyken arka kısmından yanmaya başladı.

Otobüsün arkasından alevler yükseldiğini gören başka bir sürücü, yanan otobüsün önüne geçerek durdurdu. Otobüsün yandığının söylenmesi üzerine yolcuları indirmek isteyen Tanrıverdi, kapıların otomatik olarak kilitlendiğini fark etti. İHA'nın haberine göre; yolcuları korku dolu anlar yaşadığı olayda, otobüste bulunan Yüksel Polat isimli vatandaş, kapıları kırarak yolcuları dışarı çıkarmayı başardı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. TEM Otoyolu’nun İstanbul istikametinin trafiğe kapatılmasının ardından, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla yangın söndürüldü. Otoyol, yangının söndürülmesinin ardından kontrollü olarak yeniden trafiğe açıldı. Yanan otobüste bulunan yolcular ve cenaze ise, Tokat’a giden başka bir otobüse aktarıldı.