Bolu'da dayısını darbederek öldürdüğü iddiasıyla yargılanan sanık 10 yıl 10 ay hapisle cezalandırıldı

Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Zafer M, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı, öldürülen Şeref Ünlü'nün yakınları ise salonda hazır bulundu.
Mahkeme heyeti, "kasten adam öldürmek" suçundan müebbet hapis cezası istemiyle yargılanan Zafer M. hakkındaki kararını açıkladı.
Sanık hakkında "ağır tahrik indirimi" uygulayan mahkeme heyeti, Zafer M'ye 10 yıl 10 ay hapis cezası verdi.
- Olay
Çıkınlar Mahallesi Sancar Sokak'ta Mart 2020'de, aralarında husumet bulunduğu belirtilen Zafer M. ile dayısı Şeref Ünlü arasında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Zafer M, yerden aldığı taş ve sopayla dayısını darbetmişti. Ünlü hastanedeki 11 günlük yaşam mücadelesini kaybetmiş, Zafer M. tutuklanmıştı.
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