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        Haberler Gündem Bolu'da dere yatağına devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı - Güncel haberler

        Bolu'da dere yatağına devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

        Bolu'nun Gerede ilçesinde dere yatağına devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.01.2024 - 19:18 Güncelleme: 02.01.2024 - 19:18
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        Otomobil dere yatağına devrildi: 1 ölü, 3 yaralı
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        D-750 kara yolunda Mustafa A. idaresindeki otomobil, Yünlü Yaylası mevkisinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu dere yatağına devrildi.

        Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Kazada sürücü ile otomobilde bulunan Nezaket D, Emine A. ve Arif Durak (66) yaralandı.

        Yaralılar ambulanslarla Gerede Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Kazada ağır yaralanan Arif Durak, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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