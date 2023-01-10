Bolu'da dereyi kirleten 3 tesise 790 bin lira ceza

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AA

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Bolu İl Müdürlüğü'ne gelen kirlilik ihbarı üzerine çevre denetim ekipleri bölgeye sevk edildi. Bölgede su kirliliğine neden olabilecek tesislerde kapsamlı çevre denetimi gerçekleştirildi.

ATIK SU NUMUNELERİ ALINDI

Denetimlerde Ulusu Deresi'ne deşarj edilen atık suların çevre mevzuatında belirtilen standartların üzerinde kirliliğe neden olup olmadığının tespit edilmesi amacıyla arıtma tesislerinin çıkışlarından alınan atık su numunelerinin analizleri yapıldı.

3 TESİSE PARA CEZASI UYGULANDI

Bakanlık tarafından yetkilendirilen çevre laboratuvarlarında yapılan analiz sonuçlarına göre çevre mevzuatında belirtilen usul ve esaslara, sınırlama ve yasaklamalara aykırı faaliyet gösterdiği tespit edilen 3 tesise 790 bin lira idari para cezası uygulandı.

SAVCILIĞA SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULDU

Ayrıca çevre kirliliğine neden olduğu tespit edilen işletmeler hakkında 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun ilgili maddeleri kapsamında adli işlemlerin başlatılması için Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunuldu.