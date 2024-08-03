Bolu'da direksiyon başında uyuyan sürücü kaza yaptı
D-100 karayolunun Bolu geçişinde sürücüsünün direksiyon başında uyuya kaldığı otomobil, aydınlatma direğine ve park halindeki yolcu otobüsüne çarpıp durdu. Kazayı yara almadan atlatan sürücü, hastaneye gitmeyi reddetti
Bolu'da sürücüsü direksiyon başında uyuyan otomobil, aydınlatma direği ve park halindeki yolcu otobüsüne çarparak durdu.
D-100 karayolunun Bolu geçişi Kasaplar mevkisinde yol üzerinde otomobilin durduğunu fark edenler aracın içini kontrol etti. AA'nın haberine göre; direksiyon başında hareketsiz şekilde bekleyen sürücüyü görenler durumu, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
AYDINLATMA DİREĞİNE VE YOLCU OTOBÜSÜNE ÇARPTI
İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin geldiği esnada hareket eden otomobil, yoldan çıkarak şarampole doğru ilerledi.
Yeşil alanda yaklaşık 100 metre giden otomobil, bölgede bulunan otelin otoparkındaki aydınlatma direği ile park halindeki yolcu otobüsüne çarparak durdu.
KAZA ANINDA UYANDI
Kaza anında uyanan sürücü araç içinden kendi imkanlarıyla çıkarak ambulansa götürüldü. Kazada yaralanmadığı belirlenen sürücü Onur K. hastaneye gitmeyi reddetti.
Polis ekipleri tarafından yapılan alkol testinde, 156 promil alkollü olduğu belirlenen sürücünün ehliyetine 6 ay süreyle el konuldu. Araç ise olay yerinden çekici yardımıyla çıkarıldı.