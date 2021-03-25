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Bolu'da gösteri yürüyüşü ve açık hava toplantılarına geçici yasak getirildi

Bolu Valiliği, toplantı, gösteri yürüyüşü ve basın açıklaması gibi etkinliklerin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 4 Nisan'a kadar yasaklandığını duyurdu.

Bolu'da gösteri yürüyüşü ve açık hava toplantılarına geçici yasak getirildi
AA

Valilikten yapılan açıklamada, Kovid-19'un yayılımının durdurulması için yurt genelindeki tedbirlerin sürdürüldüğü belirtildi.

Kovid-19 riskini yönetebilmek ve sosyal izolasyonu sağlamak için bazı kararların alındığı bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Koronovirüs salgınının başka kişilere de bulaşma riski taşıdığı değerlendirildiğinden, mevcut kamu düzeninin korunması, kamu sağlığının tehlikeye atılmaması ve salgının yayılmasının önlenmesi amacıyla ilimiz genelinde kapalı yerlerde pandemi kurallarına uygun olarak düzenlenecek eylem ve etkinlikler ile kamu düzeni ve sağlığını tehlikeye düşürmeyen, Valilik ve Kaymakamlıklarca açık alanlarda düzenlenmesi uygun görülenler hariç olmak üzere, 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 11/C maddesi ayrıca 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununun 17. Maddesi hükmü gereğince ilimizdeki açık alanlarda yapılması planlanan, her türlü açık hava toplantısı, yürüyüş, kapalı yer toplantısı, oturma eylemi, basın açıklaması, stant açma, imza kampanyası, protesto eylemi vb. etkinlikler, Valilik makamının yasaklama kararına istinaden 4 Nisan saat 12.00'ye kadar yasaklanmıştır."

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