Bolu'da hayırsever İzzet Baysal mezarı başında anıldı

AA

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesinin (BAİBÜ) kurucusu, Bolu'ya eğitim ve sağlık anlamında birçok eser kazandıran merhum Baysal, BAİBÜ yerleşkesindeki mezarı başında anıldı.

Bolu Valisi Ahmet Ümit, anma töreninde yaptığı konuşmada, Baysal’ın hayatın her alanına etki edecek eseler bıraktığını belirtti.

Ümit, Baysal'ın adına kurulan vakfın güzel işler yapmaya devam ettiğini kaydetti.

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan da Baysal'ın Bolulular için çok kıymetli olduğunu belirtti.

Baysal'ın her bir Bolulunun anılarında yer aldığını belirten Özcan, "İzzet Baba'nın bizde, bütün Bolulularda çok büyük anısı var. Kimimiz onun okulunda okudu, kimimiz onun hastanesinde doğdu. Yani merhum İzzet Baysal, yaptırdığı okullarla ve hastanelerle Bolu'da yaşayan herkesin hayatına dokunmuştur." dedi.

Rektör Prof. Dr. Mustafa Alişarlı da İzzet Baysal'ın eserlerine sahip çıkmayı ve gelecek nesillere anlatmayı kesintisiz sürdüreceklerini ifade etti.

Anma töreni, İzzet Baysal Vakfı Genel Sekreteri Mustafa Yaman'ın Kur'an okumasının ardından İl Müftüsü Orhan Genç tarafından okunan dua ve katılımcıların Baysal'ın mezarına çiçek bırakmaları ile sona erdi.

Koronavirüs salgını sebebiyle sınırlı sayıda katılımla gerçekleştirilen anma törenine, AK Parti Bolu Milletvekili Arzu Aydın, Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Bektaş, İzzet Baysal Vakfı Başkanı Ahmet Baysal, Vakıf mütevelli heyeti üyeleri, akademisyenler, iş adamları, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.