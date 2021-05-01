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Bolu'da her yıl yüz binlerce alabalık göl, gölet ve derelere salınıyor

Tarım ve Orman Bakanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Abant Alabalık Üretim Tesisi'nde her yıl yetiştirilen yüz binlerce Abant alası ve mercan alabalık, göl, gölet ve derelere salınıyor.

Bolu'da her yıl yüz binlerce alabalık göl, gölet ve derelere salınıyor
AA

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünce yürütülen "Orman İçi Suların Balıklandırılması" projesi kapsamında, göl, gölet ve derelerde balık popülasyonunu artırma çalışmaları devam ediyor.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Bolu Şube Müdürlüğü ekiplerince doğal yaşam alanlarında yakalanan Abant alası ve mercan alabalıklar, tesise getirilerek üremeleri sağlanıyor.

Yumurtadan çıkan alabalık yavrularının, tesiste bulunan havuzlara alınarak göl ve derelere bırakılacak boya ulaşması bekleniyor.

İstenen boya ulaşan yüz binlerce alabalık yavrusu, ekipler tarafından başta Abant Gölü olmak üzere belirlenen göl ve derelere bırakılarak, balık popülasyonunun artmasına destekte bulunuluyor.

- "Tesiste yıllık 600-620 bin balık üretimi gerçekleştiriliyor"

Doğa Koruma ve Milli Parklar Bolu Şube Müdürü Serpil Uysal, AA muhabirine, tesisin 2015'te ilk üretimi gerçekleştirdiğini söyledi.

Uysal, ilk yıl 100 bin balık üretimi olduğunu dile getirerek, "Sonraki yıllarda bu artarak devam etti. Şu anda tesiste yıllık 600 ila 620 bin balık üretimi gerçekleştiriliyor." dedi.

Tesiste kapalı devre bir sistemin olduğunu, tesisin dışında da havuzların bulunduğunu anlatan Uysal, "2020 yılı içerisinde 600 bin alabalık yavrusu ürettik. Bunun tamamını göl, gölet ve derelere bıraktık. Bu üretimin 400 binini ise Abant Gölü'ne bıraktık. Ayrıca Genel Müdürlüğümüz tarafından programa alınan diğer illerde göl, gölet ve derelere salım gerçekleştirildi." diye konuştu.

Uysal, bu sene de üretimin yoğun şekilde devam ettiğini belirterek, "Bu yıl da 12 farklı bölgede alabalık salımı devam edecek. Bunun yine 400 bini Abant Gölü'ne olacak. Bu sene Sülüklügöl biraz daha ağırlıklı olacak. Orada stok tespit çalışmamız var. Balıklandırma faaliyetlerimiz olacak. Bu seneki hedefimiz kapsamında Abant Gölü başta olmak üzere 620 bin alabalık, göl, gölet ve derelere bırakılacak." ifadelerini kullandı.

Literatüre 1954'te giren Abant alasının, Abant Gölü'ne özgü endemik bir tür olduğuna değinen Uysal, şunları kaydetti:

"Korunması gereken bir balık türü. Abant alasını kırmızı benekli alabalıktan ayıran şey, kahverengi halkanın içerisindeki siyah benekleri. Koyu sarı bir rengi var. Siyah benekleriyle de diğer dere alabalığından ayrılıyor. Oldukça büyük bir tür. Şu ana kadar Abant Gölü'nde elde ettiğimiz en büyük balık. Abant alası, 3 yıldan sonra ergenliğe ulaşıyor ve yumurta vermeye başlıyor. Biz de o sürece kadar farklı yaş gruplarında salıma devam ediyoruz."

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