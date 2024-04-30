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        Bolu'da husumetlisini araçla ezen sanığa 16 yıl hapis

        Bolu'da husumetli olduğu 62 yaşındaki İsmail Çetin'i otomobille ezerek öldürdüğü gerekçesiyle tutuklu yargılanan 71 yaşındaki İrfan B. 16 yıl hapse çarptırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.04.2024 - 11:23 Güncelleme: 30.04.2024 - 11:23
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        Husumetlisini araçla ezen sanığa 16 yıl hapis
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        Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 62 yaşındaki İsmail Çetin'in otomobille ezilerek öldürülmesine ilişkin davanın karar duruşması görüldü.

        Duruşmaya 71 yaşındaki tutuklu sanık İrfan B. öldürülen İsmail Çetin'in eşi ve 2 oğlu ile taraf avukatları katıldı.

        Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasını tekrarlayarak, sanığın "haksız tahrik altında öldürme" suçundan 12 yıldan 18 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını istedi.

        Maktul İsmail Çetin'in eşi ve 2 oğlunun avukatı ise sanığa, "canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürmek" suçundan en üst sınırdan ceza verilmesini talep etti.

        Sanık avukatı Sinan Barut da 71 yaşındaki müvekkilinin şeker, tansiyon gibi rahatsızlıklarının bulunduğunu belirterek, "Müvekkilim, ölenin bıçakla saldırması sonucu korku ve heyecanla olayı gerçekleştirdiğinden, meşru müdafaa kapsamında ceza verilmesine yer olmadığına karar verilmesini talep ediyoruz." ifadesini kullandı.

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        Kararını açıklayan mahkeme heyeti, önce müebbet hapse mahkum ettiği sanığın cezasını, suçu haksız tahrik altında işlediği gerekçesiyle 16 yıla indirdi.

        NE OLMUŞTU?

        Merkeze bağlı Sultan köyünde yaşayan İsmail Çetin (62) ile İrfan B. arasında 22 Ağustos 2023'te alacak verecek nedeniyle çıkan kavgada İsmail Çetin hayatını kaybetmişti.

        Soruşturma kapsamında İl Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma ve İstihbarat timlerince saklandığı yerde yakalanan şüpheli İrfan B. tutuklanmıştı.

        Detaylı incelemede Çetin'in, araçla ezilmesi sonucu yaşamını yitirdiği belirlenmişti.

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        #dava
        #Bolu
        #cinayet
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