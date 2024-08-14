Bolu'da husumetlisinin evini ateşe verdi

Bolu'da bir kişinin husumetlisinin evini benzin dökerek ateşe vermesi sonucu çıkan yangın söndürüldü.

İddiaya göre H.A, husumetli olduğu Ç.K'nin Sağlık Mahallesi Cengaver Sokak'ta bulunan apartmandaki dairesini, kapısına benzin dökerek ateşe verdikten sonra kaçtı. Binanın koridorunda yangın çıktığını görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye AFAD, itfaiye, polis, sağlık ve doğalgaz ile SEDAŞ ekipleri sevk edildi. Bir apartman sakini, binada bulunan yangın söndürme tüpüyle koridordaki yangını söndürdü.

2 KİŞİ DUMANDAN ETKİLENDİ REKLAM İtfaiye ekipleri yanan alanda soğutma çalışması yaparken, dumandan etkilenen 2 kişi ise sağlık personelince ambulansta tedavi edildi. AA'nın haberine göre; yangında, dairenin kapısı ve apartmanın koridorunda hasar oluştu.