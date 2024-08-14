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        Haberler Gündem 3. Sayfa Bolu'da husumetlisinin evini ateşe verdi | Son dakika haberleri

        Bolu'da husumetlisinin evini ateşe verdi

        Bolu'da bir şüpheli, husumetlisinin evini benzin dökerek ateşe verdi. Çıkan yangın kısa sürede söndürülürken dumandan etkilenen 2 kişi ambulansta tedavi edildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.08.2024 - 01:03 Güncelleme: 14.08.2024 - 01:03
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        Husumetlisinin evini ateşe verdi
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        Bolu'da bir kişinin husumetlisinin evini benzin dökerek ateşe vermesi sonucu çıkan yangın söndürüldü.

        İddiaya göre H.A, husumetli olduğu Ç.K'nin Sağlık Mahallesi Cengaver Sokak'ta bulunan apartmandaki dairesini, kapısına benzin dökerek ateşe verdikten sonra kaçtı. Binanın koridorunda yangın çıktığını görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

        İhbar üzerine bölgeye AFAD, itfaiye, polis, sağlık ve doğalgaz ile SEDAŞ ekipleri sevk edildi. Bir apartman sakini, binada bulunan yangın söndürme tüpüyle koridordaki yangını söndürdü.

        2 KİŞİ DUMANDAN ETKİLENDİ

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        İtfaiye ekipleri yanan alanda soğutma çalışması yaparken, dumandan etkilenen 2 kişi ise sağlık personelince ambulansta tedavi edildi. AA'nın haberine göre; yangında, dairenin kapısı ve apartmanın koridorunda hasar oluştu.

        APARTMAN SAKİNLERİ TEPKİ GÖSTERDİ

        Bu arada evi ateşe verilen Ç.K'ye tepki gösteren apartman sakinleri, polis ekiplerince sakinleştirildi. Polis, evden çıkardıkları Ç.K. ve annesini polis merkezine götürdü.

        Öte yandan çevre sakinleri, H.A'nın apartmanın bulunduğu sokağa sıkça gelerek olay çıkardığı iddiasıyla şikayetçi olduklarını söyledi. Polis, şüpheli H.A'nın yakalanması için çalışma başlattı.

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        #Bolu
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