Bolu'da internetten jant yerine banyo musluğu satışı yapan sanığa hapis cezası

AA

Gerede ilçesinde yaşayan Bayram Y, otomobili için 4 jant almak için sosyal medya üzerinden Taner K. ile anlaştı.

Taner K'ye jantların bedeli olan 1500 lirayı gönderen Bayram Y, gönderilen koliden banyo musluğu çıktığını görünce savcılığa giderek şikayette bulundu.

Şikayet üzerine hakkında "nitelikli dolandırıcılık" suçlamasıyla dava açılan Taner K'nin yargılanmasına başlandı.

Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanık Taner K. katılmazken mağdur Bayram Y. ile taraf avukatları salonda hazır bulundu.

Sanıktan şikayetçi olduğunu belirten Bayram Y, "Resmen benimle dalga geçildi, içime sindiremiyorum. Giden parama mı yanayım, çok istediğim ve gönderilmeyen jantlara mı yanayım?" dedi.

Mahkeme heyeti, Taner K'nin "nitelikli dolandırıcılık" suçundan 3 yıl 4 ay hapis ile 2 bin 500 lira para cezasına çarptırılmasına karar verdi.