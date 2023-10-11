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        Haberler Gündem Trafik Bolu'da karı kocayı ayıran kaza

        Bolu'da karı kocayı kaza ayırdı! Odun yüklü traktör şarampole düştü

        Bolu'da odun yüklü traktörün şarampole düştüğü kazada Arife Ergün hayatını kaybederken, sürücü eşi Mustafa Ergün yaralandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.10.2023 - 18:19 Güncelleme: 11.10.2023 - 18:19
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        Bolu'da karı kocayı ayıran kaza
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        Bolu'da, odun yüklü traktörün şarampole düştüğü kazada sürücü Mustafa Ergün (73) yaralandı, eşi Arife Ergün (68) yaşamını yitirdi.

        Kaza, saat 12.30 sıralarında Bolu-Kıbrıscık yolu üzerinde meydana geldi. Kıbrıscık yönünden kent merkezi istikametine giden Mustafa Ergün, odun yüklü traktörünün direksiyon hakimiyetini kaybetti.

        Traktör, şarampole düştü. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada Mustafa Ergün hafif yaralanırken, yanında bulunan eşi Arife Ergün ağır yaralandı.

        Sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye götürülen Arife Ergün, müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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