Kaybolan köpeği orman muhafaza memurları buldu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem Bolu'da kaybolan köpeği orman muhafaza memurları buldu - Güncel son haberler
ABONE OL

Bolu'da kaybolan köpeği orman muhafaza memurları buldu

Bolu'da ormanlık alanda yürüyüşe çıkan aile 'Bulut' isimli köpeklerini kaybetti. 11 gün sonra kaybolan köpeği orman muhafaza memurları bularak sahibine verdi.

Bolu'da kaybolan köpeği orman muhafaza memurları buldu - Güncel son haberler
Kaybolan köpeği orman muhafaza memurları buldu
0:00 / 0:00
DHA

Bolu'nun Gerede ilçesinde kaybolan köpek, orman muhafaza memurları tarafından bulunarak sahibine teslim edildi.

Geçen 11 Temmuz'da, ormanlık alanda yürüyüşe çıkan Mercimek ailesinin 'Bulut' isimli köpekleri kayboldu. Aile, ormanda yaptığı aramalara rağmen köpeklerini bulamadı. Aile bireyleri, bölgedeki ağaçların üzerine ve çevre köylerdeki direklere ilanlar asarak yardım istedi. Kayıp köpek, 21 Temmuz'da ormanda devriye gezen Gerede Orman İşletme Müdürlüğü Ovacık Şefliği Toplu Koruma ekibinde görevli orman muhafaza memurları Musa Bozkurt ve Ali Kemal Aksöz tarafından bulundu.

Aileye müjdeli haberi ulaştıran ekipler, hayvanı sahibi Ali Mercimek'e teslim etti. Köpeklerine kavuşmanın mutluluğunu yaşayan aile, ekiplere teşekkür etti.

Fotoğraf, İHA tarafından servis edilmiştir.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Murat Ongun'un acı günü
GÜNDEM Murat Ongun'un acı günü
Muğla'da minibüste çıkan yangın, sazlığa sıçradı - Güncel haberler
GÜNDEM Minibüsteki yangın, sazlığa sıçradı
Son dakika: Bolu'da içme suyundan zehirlenenlerin sayısı 141'e yükseldi! - Güncel haberler
GÜNDEM Bolu'da içme suyundan etkilenenlerin sayısı arttı!
Son dakika: "Kızımı nasıl videoya çekersin?" dayağı... Yolcular tekme tokat dövdü! - Haberler
GÜNDEM "Kızımı nasıl videoya çekersin?" Yolculardan meydan ...
Son dakika: Nine ile torunu trafik kazasında hayatını kaybetti - Güncel haberler
GÜNDEM Nine ile torunu gözyaşına boğdu!
Zıpkınla balık avı feci bitti... Son dakika: Balık tutmaya giden şahsın cansız bedenine ulaşıldı - Güncel haberler
GÜNDEM Zıpkınla balık avı feci bitti!
AÖF kayıtları ne zaman başlıyor 2022? Açıköğretim üniversite kayıtları ne zaman, nereden ve nasıl yapılır?
GÜNDEM AÖF kayıtları ne zaman başlıyor 2022?
Son dakika: İzmir'de makilik alan alevlere teslim!
GÜNDEM İzmir'de makilik alan alevlere teslim!
Son dakika: Trabzon'da teleferik kazası! Teleferiğin çarptığı kadın öldü
GÜNDEM Teleferiğin çarptığı kadın öldü
Karabük'teki kayıp şahıs çay kenarında bulundu! Bir haftadır haber alınamıyordu!
GÜNDEM Kayıp şahıs çay kenarında bulundu

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.